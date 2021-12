LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Lavoratori e studenti di Primiero diretti verso l’Agordino segnalano ancora problemi nei trasporti pubblici

Inviate le vostre segnalazioni alla redazione. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi a: redazione@lavocedelnordest.it o via whatsapp al 349/2406614. Spazio a tutti i soggetti coinvolti per replicare alle segnalazioni inviate al nostro giornale

Primiero/Agordo – “Siamo un gruppo di pendolari (con orario a giornata) che percorrono la tratta tra Primiero e Luxottica Agordo e che, dal 15 ottobre, non riescono a trovare via d’uscita al tema dei trasporti. In tale data, con l’avvento del “Green Pass”, sono iniziati dei disservizi a cui nessuno, ancora oggi, riesce a dare risposte: non Dolomitibus che effettua il servizio, ma nemmeno Trentino Trasporti a cui paghiamo regolarmente l’abbonamento.

Più volte abbiamo chiesto che il servizio “Imer/Primiero-Valcozzena” venisse ripristinato e più volte, le due aziende, ci hanno risposto che effettuare un giro di tre chilometri più lungo, non è possibile, vista la scarsità di personale. A quanto pare i vettori non sarebbero in grado di garantire la linea, poiché gli autisti al lavoro sforerebbero un disco orario già risicato sui tempi.

Se fosse confermata la versione delle due aziende, avremmo, a nostro avviso, un problema ben più grave: chi conosce le nostre zone, infatti, sa che il percorso non è agevole e percorrerlo rispettando i tempi e senza un minimo di tolleranza potrebbe anche diventare pericoloso.

Chiediamo quindi, a chi di dovere, di farsi carico del controllo poichè non riusciamo a capire a chi rivolgerci, dato che le due aziende di trasporti si scaricano le responsabilità.

Chiediamo inoltre che la verifica venga effettuata il prima possibile, non solo perché di fatto non si permette a persone con regolare abbonamento di recarsi al lavoro, ma anche perché non vengono, rispettate le fermate di salita e arrivo riportate al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Sappiamo che le nuove regole stanno sicuramente creando non poche difficoltà a tutti ed immaginiamo che non sia facile gestire l’organizzazione di un trasporto extraurbano.

Certo è, che crediamo doveroso poter avere delle risposte in merito, anche chiedendo aiuto alla stampa. Via poco consona, per carità, ma quando i riscontri non ci sono, purtroppo si fa di necessità virtù…”

I lavoratori e studenti ‘pendolari’ di Primiero – (Lettera firmata)