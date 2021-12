Tragico schianto in A22 tra un’auto e un mezzo pesante: muore una donna di 30 anni

L’emergenza è scattata verso le 10 di giovedì. La Polizia stradale dell’Autobrennero sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto

Trento – Elisoccorso e sanitari del 118 in azione giovedì mattina verso le 10 in A22 per un grave incidente che ha interessato un’auto e un mezzo pesante.

Una giovane donna di 30 anni ha perso la vita nell’impatto, rimanendo incastrata nell’abitacolo. Sul posto si sono diretti i soccorsi con ambulanza ed elicottero decollato da Mattarello. Purtroppo però per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Traffico rallentato e chiusura del casello di Trento sud in ingresso verso Modena.

Notizia in aggiornamento