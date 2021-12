Drammatico incidente in galleria a Laives: muore un 84enne travolto da un’auto

Un anziano altoatesino R.G., aveva accostato l’auto dopo un guasto. Quando è sceso dalla macchina, è stato travolto da un altro mezzo condotto da un giovane

Bolzano – Tragico incidente stradale giovedì in tarda serata nella galleria fra Laives e Bronzolo. Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, una persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta.

L’incidente è avvenuto alle 23.30 del 2 dicembre all’interno della galleria tra Laives e Bronzolo. La vittima è un pensionato di 84 anni di Bolzano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Egna, un 23 enne ha tamponato l’autovettura dell’anziano, che si era fermato probabilmente a causa di un’avaria del proprio mezzo.

I Vigili dle fuoco, sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e i lavori di ripristino della sede stradale; tranquillizzato anche un cane impaurito che era a bordo in uno dei veicoli coinvolti – in intervento con VVF Bronzolo, Croce Bianca, Croce Rossa con medico d’urgenza e forze dell’ordine