Elezioni Regionali Veneto, Arturo Lorenzoni ricoverato in malattie infettive: malore in diretta social

“Calo pressione legato a presenza Coronavirus”

NordEst- Momenti di paura per il candidato del Pd alle presidenziali del Veneto: Lorenzoni, che si è scoperto positivo al Coronavirus da pochi giorni, si è sentito male durante una conferenza con Francesco Boccia e Pierpaolo Baretta. Il video è stato rimosso dal social.

Erano circa le 13 quando Arturo Lorenzoni, dopo 50 minuti di conferenza stampa, si è accasciato a terra nel suo studio per due volte in un minuto, prima sulla scrivania e poi sul pavimento. Poi è riuscito a rialzarsi da solo. I figli del candidato se ne sono accorti e hanno chiamato il 118.

“Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del Coronavirus. I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con vari accertamenti. L’ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione”. Lo fa sapere Arturo Lorenzoni, candidato presidente del centro sinistra in Veneto, dall’ospedale di Padova, dove è in osservazione.