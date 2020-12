Dramma nel Padovano: uccide i due figli di 15 e 13 anni a coltellate e poi si è ucciso

Un uomo di 49 anni ha ucciso domenica pomeriggio a coltellate i due figli mentre dormivano. Sotto shock in ospedale l’ex compagna

NordEst – Si tratta di una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 13, poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il fatto è avvenuto a Trebaseleghe, in provincia di Padova, in via Sant”Ambrogio.

La tragedia scoperta poco dopo le 15 di domenica, è avvenuta nella villetta di via Sant’Ambrogio. Le giovani vittime sono una ragazzina di 15 anni e il fratello di 13. L’uomo è di origini veneziane, originario di Scorzè: Alessandro Pontin di 49 anni.

Avrebbe ucciso i ragazzi nel sonno, infine si è tolto la vita allo stesso modo. La scoperta dei cadaveri in tarda mattinata è stata fatta dal fratello dell’omicida, zio dei due ragazzi, che ha poi chiamato subito i carabinieri.

L’uomo era separato dalla moglie da alcuni anni. La donna – originaria di Arsego – è stata avvertita della tragedia e ha accusato un malore: è ricoverata in ospedale in stato di choc.