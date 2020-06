Dopo l’emergenza anche i parchi giochi tornano alla normalità, per la gioia dei più piccoli

Gli effetti della pandemia sulla vita di bambini e adolescenti è una condizione con cui dobbiamo fare i conti perchè l’impatto del lockdown ha trasmesso un pesante senso di chiusura coercitiva, ha privato della possibilità di ritrovarsi fra pari in luoghi e spazi di condivisione

di Liliana Cerqueni

Primiero (Trento) – Il blocco delle attività educative scolastiche in presenza e i divieti o limitazioni che riguardano la socialità al di fuori dell’ambiente famiglia hanno penalizzato in modo particolare quelle fasce d’età che hanno bisogno profondo di aggregazione, divertimento, confronto, scambio, che non potranno mai essere esercitati esclusivamente sui social network. C’è necessità di uscire, desiderio di riappropriarsi degli spazi pubblici in cui ritrovarsi per esprimersi e per riacquistare benessere.

Con la nuova ordinanza provinciale in vigore dal 15 giugno, viene confermata l’apertura di tutte le aree gioco nei parchi pubblici, puntualizzando le indicazioni di comportamento da adottare all’interno degli spazi, prima fra tutte la questione del giusto distanziamento per evitare assembramenti.

Se l’obbligo della mascherina è decaduto, rimane importante il comportamento degli accompagnatori adulti nei casi previsti, con particolare attenzione ai bambini nei primi 3 anni di vita e ai bambini e adolescenti portatori di patologie Npi e in condizione di fragilità. Si chiede, in generale, responsabilità e grande senso civico al cittadino che intende accedere all’area giochi, richiamando la sua attenzione su aspetti che anche in questa Fase 3 restano fondamentali per la propria sicurezza e quella degli altri.

Per quanto riguarda gli adempimenti delle Amministrazioni della Valle, sono già in corso le ordinarie attività di manutenzione delle aree parchi, con l’aggiunta, prevista dal decreto, della pulizia periodica approfondita utilizzando detergente neutro, delle superfici più toccate dagli utenti. Verranno affissi dei cartelli informativi all’ingresso di tutti i parchi giochi che specificheranno i comportamenti da tenere.

Il sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, precisa che nei parchi affidati in gestione – zona tennis, Plank e Vallombrosa – verrà garantito un primo intervento di pulizia e igienizzazione da parte del Comune ma sarà compito del gestore procedere con le previste operazioni in corso di gestione. Una normativa, quella che regolamenta l’attività dei parchi giochi, che varia da regione a regione tenendo conto della situazione pandemica di ciascuna. Siamo contenti che i nostri bambini possano riappropriarsi dei loro spazi preferiti dove sentirsi ancora liberi di giocare nelle zone ludiche e nel verde a cui erano abituati ed offrire l’opportunità anche ai nostri ospiti turisti che sceglieranno la nostra Valle, i nostri paesi, come meta di vacanza. Un segnale di ritorno prudente alla normalità, costantemente in progresso, affidato al buonsenso e alla voglia di collaborazione di tutti, amministratori e cittadini.