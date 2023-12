Val Rendena, controlli dei carabinieri sulle piste da sci: fermato anche un maestro di sci ubriaco

Proseguono anche i controlli nei cantieri

Trento – Il maestro di sci è stato è stato sanzionato daicCarabinieri perché era completamente ubriaco mentre svolgeva l’attività in pista. Dopo averlo notato, è stato fermato.. Una delle molte persone controllate in questo week end dai militari della compagni di Riva del Garda in collaborazione con le stazioni della Val Rendena e le unità cinofile di Laives. Posti di controllo per verificare le principali arterie e le zone del divertimento. In tutto sono stati fermati 130 veicoli, tra cui anche una decina di navette delle strutture turistiche. I militari hanno così ritirato una patente per possesso di stupefacenti e segnalato alcuni giovani trovati con alcune dosi di hashish. Sulle piste anche un altra persona è stata sanzionata dai militari per assunzione di sostanze alcooliche.

Controlli nei cantieri

Proseguono i controlli dei Carabinieri sui cantieri edili. Sanzionato un imprenditore a Marileva: stava facendo lavorare “in nero” un pensionato. Regolari invece altri due cantieri in alta val di Non.