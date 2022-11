Dopo il successo degli eventi estivi a Primiero, Riccardo Schweizer in mostra anche a Cles (VIDEO)

Cles (Trento) – Dopo una lunga serie di eventi dedicati all’artista a Primiero, durante l’estate, la sua arte torna in mostra in Val di Non. Nell’ottica di alternare mostre d’arte ed esposizioni a carattere sociale e culturale, sarà allestita negli spazi espositivi del Centro Direzionale di Cles una nuova esposizione.

“Omaggio a Riccardo Schweizer – Opere scelte dalla Collezione Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo”, sarà visitabile con ingresso libero dall’8 novembre 2022 al 27 gennaio 2023 con orario 8.00 – 13.00. Vernissage martedì 8 novembre ad ore 18.

Quando: Dal 08 Nov. 2022 al 27 Gen. 2023

A che ora: Dalle 08:00 alle 13:00

Dove: Cles – sede Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo