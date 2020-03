Coronavirus: 60 nuovi casi e tre deccessi in Alto Adige. 14 mila mascherine donate al Trentino dalla comunità cinese

Il numero totale delle vittime sale a 77

Bolzano – Sono 60 i nuovi casi positivi di Covid-19 in Alto Adige su 635 tamponi valutati nelle ultimer 24 ore. In totale, i contagi in provincia di Bolzano dall’inizio dell’emergenza sono 1.352. I dati riferiti dall’Azienda sanitaria provinciale registrano anche tre nuovi decessi, che portsano a 77 il totale delle vittime. Aumenta anche il numero dei guariti che sono 122. Complessivamente, sono stati effettuati 11.275 tamponi su 6.530 persone.

Nei reparti ordinari degli ospedali altoatesini sono ricoverati per l’infezione da coronavirus 233 pazienti, 23 dei quali si trovano nella struttura di Colle Isarco. A questi si aggiungono 77 casi sospetti che vengono trattati in ospedale ed altre 15 persone ricoverate presso Villa Melitta a Bolzano.

Nelle terapie intensive locali sono ricoverati ad oggi 51 pazienti. Altri 11 sono stati trasferiti in ospedali austriaci e tedeschi. Inoltre, 2.856 persone si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre 1.781 hanno già concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare. Sinora sono 4.637 i cittadini ai quali sono state imposte misure di quarantena.

In breve

Segui dopo le 17.30 la conferenza stampa della Provincia di Trento con gli ultimi aggiornamenti dal Trentino

Coronavirus Coronavirus, 14 mila mascherine donate all'Apss dalla comunità cinese in Trentino: lo ha ricordato ieri il direttore generale Paolo Bordon durante il consueto appuntamento informativo Pubblicato da Provincia autonoma di Trento – Pagina Ufficiale su Martedì 31 marzo 2020