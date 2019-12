Doping: tribunale Losanna respinge ricorso Schwazer

Posted on

Querelati per il troppo vociare: ad essere additati come i disturbatori del quartiere sono gli ospiti dell’Istituto per sordomuti Magarotto di Padova. I residenti della via che confina con il retro della struttura hanno dato mandato ad un legale perche’ li tuteli e ponga fine al vociare che i ragazzi fanno, soprattutto nei mesi caldi, […]