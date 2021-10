Domenica tragica nel trevigiano: due giovani vittime della strada. A Feltre tatuatore ventenne ritrovato senza vita in casa

Posted on

Incidenti strada: 3 morti poche ore. Una donna,un pedone e ciclista in provincia di Udine e Gorizia/FRIULI VENEZIA GIULIA – Tre persone sono morte in incidenti stradali in poche ore in Fvg. Una donna, L.A, di 41 anni, e’ deceduta in ospedale dopo due giorni di agonia; era uscita di strada con l’auto finendo in un fosso […]