Dolore in Veneto dopo la morte di un giovane stagista: indaga Procura Venezia

Diciottenne travolto da lastra di ferro. Area sotto sequestro nell’azienda

NordEst – Trasmesso alla Procura di Venezia il rapporto stilato dai carabinieri di San Donà di Piave (Venezia) e dello Spisal sulla morte del diciottenne, studente in stage lavorativo, morto all’interno di un’azienda di Noventa di Piave (Venezia). Il ragazzo, Giuliano de Seta, sarebbe stato travolto da una pesante lastra di ferro scivolata da un cavalletto che ha colpito gli arti inferiori. Indagini in corso a tuto campo per risalire alle cause dell’incidente.

In breve

Boscaiolo deceduto a Sagron Mis: Corte d’Appello di Venezia conferma condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione emessa in primo grado dal Tribunale di Trento nei confronti di un imprenditore 45enne residente nel bellunese. E’ l’unico imputato nel caso giudiziario riguardante la morte di Vitali Mardari. Il 28enne di origine moldava morì dopo essere stato colpito da una teleferica mentre lavorava «in nero» nei boschi di Sagron Mis il 19 novembre 2018 in Trentino.