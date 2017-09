Feltre, Teatro de la Sena: al via la terza edizione della rassegna teatrale “Sena Ridens”

Print This Post

Inizia domenica 17 settembre al teatro de la Sena la terza edizione della rassegna Sena Ridens, che propone spettacoli di teatro comico, satira e cabaret, con la direzione artistica di Roberto Faoro

Feltre (Belluno) – Ad aprire la rassegna Le allegre comari di Windsor, commedia di William Shakespeare presentata da TOP – TEATRI OFF di Padova. Inizio spettacolo ore 21.00.

La messa in scena che porta la firma di TOP ha una chiave interpretativa nuova e originale, che rilegge la commedia shakespeariana. Una leggenda narra che Shakespeare, pur di liberarsi di Falstaff o quantomeno pur di giustificarne la triste morte nell’Enrico V, abbia voluto scrivere un’opera in cui mettere completamente alla berlina il povero “ciccione beato”, “l’ammasso di grasso”, quel Falstaff personaggio, che così tanto aveva appassionato il pubblico nobile e non, dell’epoca.

Nella messa in cena di TOP, in un vortice di allegri lazzi e scherzi ben progettati, quello che ne scaturisce è un crudele gioco, dove la vittima, Falstaff, “capro espiatorio”, il solo in grado di mostrare senza veli la nostra vera natura umana, catalizza su di sé l’ipocrisia e l’odio degli altri personaggi.

L’epica dei personaggi prende corpo in un gioco delle parti che si rivela apertamente, senza celare il trucco, in una scelta registica che mantiene palesemente continui richiami alla Commedia dell’arte. Sul palcoscenico i protagonisti diventano la proiezione di immagini nate dalla mente dell’autore, dal quale dipendono nelle azioni, e che li porterà ad un destino tragico e ineluttabile.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE SUL SITO

http://www.visitfeltre.info/ it/cosa-fare/teatro- appuntamenti

INFORMAZIONI, ACQUISTO E RITIRO BIGLIETTI

presso il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi-Ufficio turistico di Feltre aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 – telefono 0439.2540 – email feltrino@dolomitiprealpi.it



OPPURE all’ingresso del Teatro de la Sena, nei giorni degli spettacoli con i seguenti orari:

domenica 17 settembre, sabato 23 settembre, sabato 30 settembre dalle 19.30 alle 20.45.

Dopo le ore 20.45 i biglietti prenotati e non ritirati saranno rimessi in vendita.

Il cartellone dell’intera rassegna teatrale del Teatro de la Sena è consultabile

sul sito: www.visitfeltre.info