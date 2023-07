Dolomiti, Sat invita alla prudenza in quota: riaperti i rifugi colpiti dal maltempo

La Sat in queste giornate di tempo instabile e forte maltempo, invita i frequentatori della montagna all’attenzione, alla prudenza e a mettere nello zaino le regole necessarie raccomandate dal Tavolo della Prudenza in Montagna

Trento – Tutti i rifugi SAT sono aperti. Sono stati affrontati e risolti nel giro di alcune ore i disagi sofferti dai rifugi Roda di Vael e Baita Pederiva, in Val di Fassa, creati dal maltempo. “I rifugi – dice Anna Facchini, presidente di Sat – oltre a essere parte di una offerta turistica, assolvono compiti di sicurezza collettiva in montagna. Il loro servizio non può essere interrotto e solo in caso di necessità possono subire parziali limitazioni di accesso. Trovare riparo dalle intemperie o ristoro nei momenti di difficoltà sarà sempre un servizio garantito dai rifugi”.

