Dolomiti, Valanga sul Cristallo a Cortina: elicottero di Trento recupera un 35enne estratto vivo, salvi altri 8

Soccorsi subito in azione a circa duemila metri di quota, per un gruppo di francesi in difficoltà

NordEst – L’elisoccorso trentino è intervenuto nel pomeriggio di venerdì con il suo equipaggio sanitario, il Soccorso Alpino locale ed una unità cinofila, per portare soccorso ad un 35enne francese travolto da una valanga sul Cristallo. La persona soccorsa – conferma Ulss1 Dolomiti -, è stata estratta in vita ed è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento per l’attivazione della circolazione extracorporea necessaria per il riscaldamento. Le altre 8 persone che si trovavano sul posto sono incolumi.

L’allarme dopo le 15

I soccorsi sono stati mobilitati poco dopo le 15 a Cortina: il 35enne faceva parte di un gruppo di nove persone, tutti francesi. Due dei nove sciatori, non appena sono entrati nel canale di Val Pra Del Vecia, sono stati travolti dal distacco: uno ha perso gli sci ed è riuscito a rimanere fuori, l’altro, il 35enne, è stato trascinato per oltre 500 metri. Per il timore di ulteriori distacchi, tutti i soccorritori e i compagni dello scialpinista sono stati imbarcati dall’elicottero dell’Air service center e portati a valle. Gli esperti raccomandano la massima prudenza e responsabilità per non mettere a repentaglio sé stessi e i soccorritori.