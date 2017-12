Dolomiti SuperSki: entro il 6 dicembre 330 impianti e 800 km di piste. Si scia dal 2 dicembre anche a San Martino di Castrozza, Rolle e sul Brocon

Connect on Linked in

Riaprono gli Impianti da sci dopo le nevicate di questi giorni

Dolomiti Superski, 330 impianti entro il 6 dicembre con 800 km di piste

Sabato 2 dicembre entrano in funzione ulteriori impianti di risalita e piste nelle valli di Dolomiti Superski. Saranno aperti al pubblico infatti impianti e piste a Obereggen (01/12), Alta Badia, Carezza, Arabba, Alpe Lusia/San Pellegrino e Civetta (02/12). Oltre agli impianti già in funzione dall’11 e dal 25 novembre scorsi in 10 delle 12 zone sciistiche delle Dolomiti, per il 02

dicembre gli appassionati potranno godersi le ottime condizioni di innevamento su ben 490 km di piste asservite da 194 impianti di risalita in 11 zone di Dolomiti Superski.

I principali giri sciistici, come il Sellaronda e il Giro della Grande Guerra, saranno disponibili come segue (salvo condizioni di innevamento):

– Sellaronda: aperto dal 06/12/2017 al 08/04/2018

– Giro della Grande Guerra: aperto dal 26/12/2017 al 18/03/2018

Aggiornamenti in tempo reale sulle aperture di impianti di risalita e piste da sci nel comprensorio sciistico Dolomiti Superski sono disponibili sul sito internet http://www.dolomitisuperski.com/it/live-info/impianti-aperti

Cartoline d'inverno… con la nevicata della notte scorsa paesaggi invernali sulle Dolomiti. La stagione dello sci può entrare nel vivo pic.twitter.com/7WFBNmeeBe — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) November 30, 2017

Si scia a Rolle e San Martino di Castrozza

Da sabato 2 dicembre prende il via ufficialmente la stagione invernale. Fine settimana da non perdere anche a Passo Rolle, dove domenica 3 dicembre lo skipass sarà in promozione a soli 10 euro: un’opportunità da cogliere al volo in attesa dell’evento Free Ski Day (16.12) quando lezione, noleggio e skipass saranno gratuiti.

Dopo l’apertura straordinaria delle piste di Passo Rolle, il 2 dicembre si tornerà a sciare anche a San Martino di Castrozza. In attesa delle ulteriori aperture previste per il Ponte dell’Immacolata, da sabato riapriranno numerosi impianti dei comprensori Tognola e Ces e si potrà sfrecciare sulle piste Tognola TRE, Rododendro, Conca, Cima Tognola, Baby, Bellaria, Coston, Valbonetta, Malga Ces e Skiweg Coston.

Rolle Special Day

Come negli ultimi due weekend saranno regolarmente in funzione anche le seggiovie Cimon, Ferrari e Castellazzo a Passo Rolle, dove domenica 3 dicembre, in occasione del primo Paso Rolle Special Day, lo skipass sarà acquistabile ad un prezzo promozionale di soli 10 euro. Gli impianti e le piste dell’Alpe Tognola rimarranno aperti tutti i giorni anche infrasettimanalmente dalle ore 8.30 alle ore 16.30, mentre gli altri impianti della Ski Area riapriranno il giorno 7 dicembre.

Intanto prosegue il conto alla rovescia per l’evento Free Ski Day, la giornata sulla neve organizzata dai Maestri delle Scuole Sci del Trentino, a cui aderiscono anche le due scuole di San Martino di Castrozza. Sabato 16 dicembre su tutta la skiarea verranno organizzate lezioni collettive di sci alpino, nordico e snowboard per grandi e bambini: i corsi di due ore saranno completamente gratuiti, così come il noleggio dell’attrezzatura e lo skipass per l’intera durata della lezione.

Piste aperte anche al Brocon

Le nevicate degli ultimi giorni hanno, infatti, permesso ai gestori di partire in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Tra le novità della stagione, il nuovo park “Agarotta”, un campo scuola che offrirà ai più piccoli l’occasione di imparare a sciare lungo un percorso divertente e colorato, studiato appositamente per loro.

Per gli amanti del freeride, sarà invece disponibile la pista “Monte Rosso” (non preparata), la quale sarà a disposizione di tutti coloro intendano provare l’ebbrezza del fuoripista. Infine non mancherà nemmeno un tracciato di ski cross, operativo nelle prossime settimane.