Posted on

La tragica morte del giovane Omar Valentini, 29 anni di Tuenno, vittima di un incidente agricolo mentre sistemava i filari per i meli, fa innescare nuovamente il dibattito sui troppi incidenti nel mondo agricolo. Il giovane, che sarebbe diventato padre a breve, grazie al dono degli organi diventerà speranza per altre persone in difficoltà. Da […]