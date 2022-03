Il Comune di Sagron Mis sostiene le iniziative per l’Ucraina

Posted on

Scade il 25 novembre il termine per presentare domanda per ottenere il bonus alimentare della Comunità di Primiero. Per i buoni spesa di competenza comunale verificare invece importi e modalità di utilizzo entro il 31 dicembre, direttamente sui siti dei Comuni Primiero (Trento) – Le domande per il bonus alimentare della Comunità di Primiero, possono […]