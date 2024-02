Dolomiti meteo, da giovedì a lunedì pioggia anche abbondante con neve e vento in quota

Torna il maltempo da giovedì su tutto il NordEst

NordEst – Arpav Dolomiti meteo segnala: tra la serata di giovedì 22 e il pomeriggio/sera di venerdì 23 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse, più frequenti e persistenti sulle zone montane/pedemontane e con quantitativi localmente abbondanti su Prealpi orientali. Limite neve intorno ai 1000/1300 metri su Dolomiti e 1300/1600 metri su Prealpi. Rinforzi di vento dai quadranti meridionali in quota.

Meteotrentino segnala: giovedì molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse fino al pomeriggio; in seguito e fino a venerdì pomeriggio, precipitazioni persistenti, diffuse e nevose oltre 1200 – 1500 metri circa e localmente sotto nelle valli meno ventilate dei settori occidentali. Dal pomeriggio sera di venerdì a lunedì nuvolosità variabile con precipitazioni a tratti e nevose mediamente oltre 800 – 1000 metri.

Tempo previsto

giovedì 22. Molto nuvoloso al mattino con ulteriore aumento della nuvolosità fino a coperto dal pomeriggio.

Precipitazioni. Molto deboli, sparse ed intermittenti possibili a partire dalla notte specie su Dolomiti (40-60%), via via più probabili nel pomeriggio ed in serata (80-100%) quando tenderanno ad essere diffuse e in intensificazione su Prealpi occidentali, anche con qualche rovescio. Quota neve attorno a 1100/1300 m su Dolomiti nella notte, in rialzo attorno ai 1500 m in giornata e in lieve calo in tarda serata, 1400/1700 m sulle Prealpi, in lieve abbassamento dalla tarda serata. In giornata eventuali accumuli scarsi (0-5 cm a 2000 m, fino a 10 cm su Prealpi occidentali fino alla mezzanotte)

Temperature. Temperature nelle valli minime in aumento e massime in lieve calo, in quota stazionarie. Su Prealpi – a 1500 m: min 1 max 2, a 2000 m: min -2 max 0 Dolomiti – a 2000 m: min -3 max -1, a 3000 m: min -7 max -6

Venti. Venti in quota in rinforzo in giornata fino a tesi o forti da sudovest, deboli variabili nella valli. A 2000 m 20/45 km/h e a 3000 m 30/55 km/h.

venerdì 23. Cielo coperto con qualche irregolare schiarita verso sera su Prealpi occidentali.

Precipitazioni. Probabili precipitazioni moderate diffuse (90-100%) anche con rovesci, in attenuazione nel pomeriggio a partire da Prealpi ovest mentre potranno insistere più a lungo sul bellunese, in possibile ripresa sottoforma di rovesci sparsi verso sera. Limite neve a 1000-1300 m su Dolomiti,su Prealpi in rialzo da 1200-1300 m a 1600-1700 m specie sui settori esposti alla pianura, in possibile calo in serata in caso di rovesci. Tra giovedì e venerdì sono attesi mediamente 35-60 mm su Dolomiti e 50-70 mm su Prealpi, con massimi localmente superiori. Altrettanti cm di neve fresca sono attesi oltre i 1500-1700 m su Dolomiti e oltre i 1700-1900 m su Prealpi.

Temperature. Temperature stazionarie o in lieve calo in quota verso sera. Prealpi – a 1500 m: min -1 max 0, a 2000 m: min -2 max -1 Dolomiti – a 2000 m: min -3 max -2, a 3000 m: min -8 max -7

Venti. Venti in quota su Dolomiti e sulle dorsali prealpine tesi o forti da sud/sudovest in attenuazione in serata, nelle valli deboli variabili A 2000 m 20/45 km/h e a 3000 m 30/55 km/h.

Tendenza

sabato 24. Variabile a tratti instabile con cielo per lo più nuvoloso seppur con qualche irregolare schiarita. Possibili precipitazioni sparse generalmente deboli, anche con rovesci specie su Prealpi e nel pomeriggio. Limite neve a 1000-1200 m. Temperature in lieve calo. Venti in quota moderati o tesi da sudovest al mattino da sud nel pomeriggio, deboli variabili nella valli.

domenica 25. Tempo variabile con nuvolosità prevalente e qualche irregolare schiarita. In questo contesto non sono escluse deboli precipitazioni sparse, eventualmente nevose oltre i 1000 m. Venti in quota moderati da sudovest al mattino in rinforzo a tesi nel pomeriggio.