Escursionista precipita e muore in val Pusteria

Apertura anticipata per il Bike Park della Tognola San Martino Bike Arena, a San Martino di Castrozza, che quest’anno inaugura la stagione durante il ponte del 30 maggio – 2 giugno. Grande l’attesa in tutto il triveneto per la riapertura di uno dei Park preferiti dagli appassionati di Downhill, che quest’estate aprirà inoltre un secondo […]