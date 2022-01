Dolomiti, fronte freddo e neve anche nelle valli da mercoledì 5 gennaio

Srpav Dolomiti meteo conferma per mercoledì il transito di una saccatura porterà un episodio di tempo perturbato, che porrà fine al periodo caldo e siccitoso, e che riporterà un po’ di neve in montagna e temperature più consone al periodo

NordEst – Da giovedì – conferma Arpv Dolomiti – un anticiclone mobile di intervallo consentirà probabilmente una giornata stabile, ma piuttosto fredda prima del transito di una nuova veloce depressione da nordovest atteso per venerdì ma senza effetti rilevanti sulla montagna veneta.

Meteotrentino conferma un mercoledì molto nuvoloso con precipitazioni diffuse perlopiù moderate; quota neve inizialmente oltre 1500 m, in calo fino a 800-1000 m e localmente sotto specie nelle valli più strette e durante le fasi più intense. Giovedì sereno e freddo con venti settentrionali in attenuazione dal pomeriggio. Anche venerdì e sabato perlopiù soleggiato e fresco.

Tempo previsto da Arpav Dolomiti

martedì 4. Al mattino cielo parzialmente nuvoloso sia per nubi alte su Dolomiti che per nubi basse su Prealpi, specie occidentali con cielo già coperto sulla pedemontana. Possibile nebbia in qualche fondovalle prealpino. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità ovunque fino a molto nuvoloso in serata, quando potranno verificarsi i primi sporadici fenomeni.

Precipitazioni. Assenti fino a sera (0%); nella notte possibili deboli o debolissime precipitazioni a partire dalle Prealpi occidentali (20/40%), dove saranno eventualmente nevose a 1800/1900 m, con limite in calo.

Temperature. In ulteriore calo nelle valli e alle quote medie; in temporaneo aumento in alta quota, con colonna d’aria quasi isotermica. Prealpi – a 1500 m: min 1 max 3, a 2000 m: min 0 max 3 Dolomiti – a 2000 m: min 0 max 3, a 3000 m: min -3 max 0

Venti. Nelle valli perlopiù deboli; in quota prevalentemente tesi da ovest sud-ovest in rinforzo nel pomeriggio fino a forti in alta quota, a 15-30 km/h a 2000 m e 40-60 km/h a 3000 m.

mercoledì 5. Tempo perturbato, con cielo coperto e precipitazioni diffuse, deboli, a tratti moderate tra metà mattinata e pomeriggio, in esaurimento a partire da ovest dal tardo pomeriggio/sera. Contesto termico via via più freddo a tutte le quote durante la giornata.

Precipitazioni. Nella notte possibili prime deboli fenomeni sparsi ed intermittenti (40-60%) da metà mattinata a metà pomeriggio precipitazioni diffuse deboli a tratti moderate (80-90%) in successivo graduale attenuazione ed esaurimento a partire da Prealpi occidentali dal tardo pomeriggio mentre potranno insistere fino a sera sul Bellunese. Limite della neve in calo entro metà giornata a 1000/1200 m sulle Dolomiti, a 1200/1500 m sulle Prealpi, in ulteriore abbassamento al pomeriggio/sera specie sul bellunese quando tuttavia le precipitazioni saranno in esaurimento. I quantitativi di precipitazioni ad oggi risultano ancora piuttosto incerti, mediamente sono attesi 10-25 cm di neve oltre i 1500.

Temperature. In calo con minime raggiunte in serata. Prealpi – a 1500 m: min -4 max 2, a 2000 m: min -7 max 1 Dolomiti – a 2000 m: min -9 max -1, a 3000 m: min -13 max -3

Venti. in quota tesi o forti dapprima sud-occidentali, in rotazione a nord-ovest al pomeriggio/sera a 15-30 km/h a 2000 m a 40-60 km/h a 3000 m