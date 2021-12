Primiero, Concorso per 2 posti di operatore socio sanitario in Comunità. Anche la Coop Bellesini cerca personale

Nuove opportunità lavorative dalla Comunità di Primiero, ma non solo

Primiero (Trento) – La Comunità di Primiero ha indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di n.2 posti in organico nella figura professionale di “Operatore Socio sanitario” Categoria B, livello evoluto, prima posizione retributiva, a tempo indeterminato ed a tempo parziale a 24 ore settimanali.

L’attestato di Qualifica Operatore Socio-Sanitario deve essere conseguito al termine di un corso di formazione, riconducibile almeno ai requisiti minimi previsti dal provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 8 del D.L. 12.11.2001, nr. 402, convertito con modificazioni dalla L. 08.02.2002, nr. 1).

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice, da redigersi possibilmente secondo l’allegato fac-simile e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, senza autenticazione ed allegando una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo – c/o Settore Affari Generali 3° piano della Comunità di Primiero – Via Roma n.19 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 gennaio 2022.

Primiero, Coop Bellesini ricerca personale educativo

Si tratta di personale da inserire temporaneamente nei servizi educativi 0-3 anni gestiti sul territorio del Primiero. Questi i requisiti richiesti:

1) Avere un diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo che rientri in una delle seguenti classi (vecchio o nuovo ordinamento): • Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19) • Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85) • Scienze della Formazione primaria (Classe LM-85/bis) • Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S o LM-50)

2) aver svolto un tirocinio a gestione Universitaria, presso un nido d’infanzia pubblico. Verranno presi in esame anche curriculum di persone che stanno svolgendo i corsi di Laurea sopra citati.

3) diploma quinquennale conseguito entro il 31.08.2015: • diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti; • diploma quinquennale di “tecnico dei servizi sociali”; • diploma quinquennale di “assistente di comunità infantili”; • diploma quinquennale di “dirigente di comunità”; • diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali; • diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione; Modalità di invio: le persone interessate dovranno trasmettere il curriculum vitae in formato europeo al seguente indirizzo info@bellesini.it con indicazione in Oggetto: CV educatrice Primiero.

In breve