Dolomiti, da San Martino di Castrozza a Cortina vento fino a 190 km/h, evitare lo scialpinismo

Ecco le rilevazioni in quota che fortunatamente non hanno provocato gravi danni. nelle valli di Fiemme e Fassa, tetti danneggiati. In Valsugana, pali, cavi e cartelloni a rischio. A Primiero danni non rilevanti, in molte zone impianti chiusi

NordEst – Secondo MeteoTriveneto, l’apice si è raggiunto a Punta Ces (San Martino di Castrozza), con 189 km/h. Nella valle del Vanoi, è Caoria a distinguersi, con aria spinta a 110 chilometri orari, mentre nella città di Trento si sono raggiunti i 40 chilometri orari. Secondo le previsioni, le forti raffiche saranno gradualmente in calo in montagna mentre in valle sono ancora possibili episodi di föhn moderato o forte fino al tardo pomeriggio di sabato.

Trentino Alto Adige e Veneto si trovano tra un anticiclone di matrice atlantica a occidente e una vasta depressione a oriente, che provocano forti venti settentrionali in particolare in quota, ma con anche raffiche di foehn nei fondivalle che provocano aumenti di temperatura anche di molti (oltre i 10°C) rispetto alle medie del periodo e ai giorni scorsi.

Danni limitati in Valsugana

A Primiero si segnalano alcuni casi di tetti con lamiere o coperture pericolanti, ma nulla di particolarmente grave. A Levico le raffiche hanno provocato la caduta di alcune lamiere del tetto della piscina comunale sulle macchine nel parcheggio sottostante e danneggiato la copertura del distributore Eni sulla statale 47. A passo Vezzena quasi interamente scoperchiato uno dei caseggiati che compongono la malga Basson di sotto.

Evitare lo scialpinismo

Per il vento la protezione civile dell’Alto Adige ha diramato l’allerta “arancione” sul territorio, il penultimo sulla scala del rischio. A nord della provincia inoltre nevicherà e sale il pericolo di valanghe. “In val Venosta sono state già registrate raffiche di 60 chilometri orari” – ha spiegato Dieter Peterlin, del servizio meteo della Provincia di Bolzano. Gli escursionisti sono invitati a evitare lo sci fuori pista e lo scialpinismo.