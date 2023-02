Sportello passaporti Primiero, Fiemme Fassa e val di Sole: confermata riattivazione dalla Questura di Trento

Tornerà presto operativo anche a Primiero oltre che nelle valli di Fiemme Fassa e val di Sole, il servizio passaporti della Questura

Primiero (Trento) – ll servizio locale dedicato al rinnovo dei passaporti, è stato da sempre molto apprezzato dal territorio di Primiero, con lo sportello periodico attivato nella sede della Comunità di valle. A confermare la riattivazione del servizio in zona, è stata proprio la Questura di Trento, con la rassicurazione arrivata nei giorni scorsi dal Questore di Trento, Maurizio Improta, in seguito alle richieste di chiarimento, sollecitate – anche attraverso il Consiglio dele Autonomie – dal Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli, viste le molte richieste del territorio.

Lo sportello Itinerante con agenti e personale civile dell’ufficio passaporti sarà quindi attivo a breve, anche nei Comuni più distanti dal capoluogo. Il calendario non è ancora stato definito – viste le problematiche segnalate anche a livello provinciale – ma a breve saranno divulgate ulteriori informazioni. Oltre a Primiero, lo sportello periferico della Questura, sarà operativo anche nelle valli di Fiemme, Fassa e val di Sole.

L’appuntamento potrà essere programmato dal cittadino autonomamente accedendo alla pagina web https://www.passaportonline.poliziadistato.it o presso il Comune di residenza presso Servizi Demografici.

I documenti richiesti

Per una informativa completa visitare il sito https://www.poliziadistato.it/articolo/1087

Il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni)

2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)

n. 1 marca amministrativa da Euro 73,50 per passaporto (da acquistare in tabaccheria)

ricevuta di versamento di Euro 42,50 sul C/C postale n. 67422808 intestato alla Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro (rilascio passaporto elettronico). Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”

vecchio passaporto.

RICHIESTA DI PASSAPORTO SE SI E’ GENITORI DI FIGLI MINORI

Non tutti sanno che se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. Il motivo è ovviamente la tutela del minore. L’altro genitore deve firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.

Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Ribadiamo che tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.

PASSAPORTO PER MINORI – Assenso dei genitori

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano. Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.

Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari. Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l’assenso davanti ad un pubblico ufficiale.

Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l’assenso, allora si deve recare presso l’Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l’assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall’Ufficio diplomatico.

ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI.

Con proprio decreto del 23.06.2009 il Ministero degli Affari Esteri ha subordinato il rilascio del passaporto al deposito delle impronte digitali del richiedente. E’ necessario quindi recarsi personalmente in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali (non verranno acquisite le impronte digitali ai minori di anni 12).

TASSA GOVERNATIVA.

Dal 24 giugno 2014 è stata abolita la tassa annuale.

ACCOMPAGNAMENTO MINORI DI ANNI 14.

Per i minori di anni 14 l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure, nel caso di altri accompagnatori a cui sono affidati (persone, ente o compagnia di trasporto), che il nome di questi venga menzionato direttamente sul passaporto o su lettera di accompagno rilasciata dalla Questura.

N.B. Ora è possibile prenotarsi su Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it anche per richiedere la dichiarazione di accompagnamento.

ISCRIZIONE DI MINORI SU PASSAPORTO

Dal 25.11.2009 (conversione del D.L. n.135/2009) non saranno più accettate richieste di iscrizione di minori su passaporti già rilasciati né su passaporti nuovi. Dal 26 GIUGNO 2012 NON SARANNO PIU’ VALIDE le iscrizioni di figli minori su passaporto, effettuate prima del 25.11.2009.

Per l’ingresso negli USA IN ESENZIONE DEL VISTO OCCORRE AVERE:

passaporto elettronico emesso a partire dal 26 ottobre 2006;

passaporto con foto digitale rilasciato prima del 26 ottobre 2006;

passaporto a lettura ottica rilasciato/rinnovato prima del 26 ottobre 2005.

i minori dovranno munirsi di passaporto individuale non essendo valida l’iscrizione sul passaporto dei genitori.

Per approfondimenti visita il sito: http://www.poliziadistato.it