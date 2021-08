Dolomiti, dopo un Ferragosto di sole arrivano temporali intensi e calo delle temperature

Anche in Trentino sole e caldo caratterizzano questo bel Ferragosto, ma gli esperti di Meteotrentino informano che già da questo pomeriggio e in particolare durante la notte l’alta pressione tenderà ad indebolirsi e sarà quindi possibile lo sviluppo di rovesci e temporali, isolati o al più sparsi che, in caso di sviluppo, potrebbero risultare intensi ed in movimento verso Est

NordEst – Dopo le prime nuvole nel tardo pomeriggio di ferragosto, Meteotrentino segnala tra il pomeriggio e la sera di lunedì è previsto l’arrivo di un fronte freddo. Questo favorirà precipitazioni sparse o diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale; questi fenomeni potranno localmente risultare intensi con accumuli di pioggia di 20 – 30 millimetri o valori anche superiori in poche decine di minuti. Potrebbero esserci anche delle grandinate accompagnate da forti raffiche di vento.

Più in generale, entro la sera di lunedì la pioggia potrebbe raggiungere valori fra i 5 ed i 20 millimetri, ma – come premesso – in aree ristrette ci si attendono oltre 30 millimetri. Il maltempo inizierà a cedere il passo dalla serata di lunedì, quando i venti si disporranno da nord ma lascerà comunque in eredità un significativo calo delle temperature che, dopo la calura di questa settimana si assesteranno sotto la media del periodo.

La segnalazione di Arpav Dolomiti meteo