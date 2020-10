Dolomiti, Allerta meteo nel weekend con vento forte e pioggia abbondante

Tra venerdì e sabato è previsto un intenso episodio sciroccale con precipitazioni estese e persistenti su zone montane e pedemontane, anche molto abbondanti specie su Prealpi e Dolomiti meridionali. Venti a tratti forti in quota e lungo la costa

NordEst – In base ai dati meteo, si prevede che possa verificarsi un evento rilevante che richiede una particolare attenzione da parte della popolazione. Tutte le strutture di pronto intervento sono preallertate e possono adottare le misure necessarie.

Fino a sabato pomeriggio sono previste piogge abbondanti. “Con il passaggio di un fronte freddo si prevedono forti venti anche per sabato”, sintetizza Willigis Gallmetzer direttore del centro funzionale provinciale della Protezione civile altoatesina.

Sulla base di queste previsioni, è prevedibile un aumento del livello dell’acqua dei principali corsi d’acqua e dei loro affluenti con piccole esondazioni, frane e smottamenti. Il forte vento previsto sabato può causare danni, far cadere alberi e volare via oggetti leggeri. Sono quindi possibili anche problemi al traffico connessi con i danni da malttemo. La popolazione è chiamata a prestare attenzione ed ad evitare spostamenti in auto non necessari.

Tempo previsto da Arpav Dolomiti meteo

venerdì 2. Giornata piuttosto piovosa, con cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche temporanea e parziale schiarita.

Precipitazioni. Probabilità in aumento sin dalla prime ore fino ad alta (80-100%), per fenomeni sparsi o anche diffusi, localmente a carattere temporalesco. Le precipitazioni, in alcuni settori delle Dolomiti centro-meridionali e delle Prealpi potranno risultare anche insistenti ed abbondanti, con vari rovesci; limite delle nevicate intorno ai 2500-2800 m, salvo temporaneamente risultare un po’ più in basso in caso di rovesci prolungati. Si prevedono quantitativi di precipitazione mediamente compresi tra i 35 e i 65 mm con punte di 70-90 mm sulle Dolomiti meridionali e Prealpi.

Temperature. Minime in aumento, massime in diminuzione con lieve escursione termica giornaliera. Su Prealpi a 1500 m min 8°C max 10°C, a 2000 m min 5°C max 7°C. Su Dolomiti a 2000 m min 5°C max 7°C, a 3000 m min 1°C max -1°C.

Venti. Nelle valli da deboli a moderati di direzione variabile, salvo locali rinforzi con possibili raffiche nelle aree temporalesche; in quota dai quadranti meridionali, da moderati/tesi al mattino, a forti localmente molto forti in seguito; a 20-40 km/h a 2000 m e a 40-60 km/h a 3000 m.

sabato 3. Copertura nuvolosa estesa fino al pomeriggio con precipitazioni diffuse e abbondanti, con parziali schiarite in serata, quando le precipitazioni si attenueranno a partire da ovest.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale, più persistenti e intense fino al primo pomeriggio; saranno diffuse anche abbondanti, specie su Prealpi e Dolomiti meridionali, con quantitativi mediamente compresi tra 40 e 70 mm, con punte di 80-90 mm in queste zone. Limite delle nevicate intorno ai 2700-3000 m fino a metà giornata, in abbassamento nel corso del pomeriggio fino a 2300 m circa a fine evento.

Temperature. Minime in diminuzione e raggiunte a fine giornata, massime in lieve aumento. Su Prealpi a 1500 m min 6°C max 11°C, a 2000 m min 3°C max 8°C. Su Dolomiti a 2000 m min 2°C max 8°C, a 3000 m min -4°C max 2°C.

Venti. Nelle valli da deboli a moderati di direzione variabile, salvo locali rinforzi con possibili raffiche nelle aree temporalesche; in quota ancora in prevalenza forti o molto forti dai quadranti meridionali, in parziale attenuazione in serata, a 35-65 km/h a 2000 m e a 40-85 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 4. Tempo da variabile al mattino a instabile nella seconda parte della giornata, con precipitazioni sparse intermittenti e piuttosto modeste con limite delle nevicate di 1800-2100 m. Possibili delle temporanee e parziali schiarite specie al mattino. Clima più fresco con temperature in calo rispetto a sabato, specie le massime. Venti in quota piuttosto tesi dai quadranti meridionali.

lunedì 5. Tempo da piovoso, specie al mattino, a variabile nella seconda parte della giornata, quando saranno possibili delle parziali o temporanee schiarite. Minime in lieve diminuzione, massime stazionarie o in lieve aumento, con venti in quota ancora tesi dai quadranti meridionali.

Meteo Trentino

Meteo Alto Adige

Meteo Veneto

Meteo Friuli Venezia Giulia

Meteo Trento