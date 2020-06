Scuola, visiere e divisori tra banchi: si torna così. Docenti e personale in sciopero l’8 giugno

NordEst (Adnkronos) – “Oltre alle mascherine ci sarà possibilità di usare le visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici”. Lo sta valutando il Cts, ha fatto sapere la ministra della Scuola Lucia Azzolina nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle riaperture delle scuole a settembre. Sarà inoltre “valutata anche la possibilità di compartimentare i banchi, con divisori, anche per garantire maggiore sicurezza”.

Lo sciopero della scuola

Anche in Trentino, così come in tutta Italia, docenti e personale ausiliario incroceranno le braccia l’8 giugno, quello che in teoria per gli studenti dovrebbe essere l’ultimo giorno di scuola e che, in provincia, sarà invece il primo giorno – teorico – di apertura per nidi e materne. L’astensione è stata indetta da Cgil, Cisl, Uil, Delsa, Gilda e Satos. Lunedì la manifestazione si svolgerà, nel rispetto delle norme anti Covid-19, con una presenza in piazza Dante e davanti al commissariato del governo dalle 10.30 in poi. Uno sciopero per la scuola, per chiedere risorse, investimenti e concretezza. Non bisogna solo ripartire ma occorre riprogettare la scuola, spiegano i sindacati trentini.