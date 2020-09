Dolomiti, Allerta meteo fino a sabato mattina per precipitazioni estese ed abbondanti

Fino alle prime ore di sabato 26 settembre, fasi di tempo instabile/perturbato, con precipitazioni estese

NordEst – “Fino alle prime ore di sabato 26 settembre – sottolinea Arpav Dolomiti meteo – sono attese fasi di tempo instabile/perturbato, con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro settentrionali dove saranno probabili quantitativi consistenti/abbondanti; fenomeni anche a carattere di temporale, con possibili rovesci intensi specie sulle zone centro settentrionali. Rinforzi di vento specie in occasione dei temporali e associati ad episodi di Foehn tra venerdì sera e sabato mattina”.

Anche Metotrentino conferma: “Dalla sera e nella notte precipitazioni a tratti diffuse, intense e localmente a carattere temporalesco. Venerdì mattina schiarite con precipitazioni assenti o deboli sparse, al pomeriggio veloce passaggio di un fronte freddo con rovesci e temporali anche intensi; quota neve in calo fino a circa 1600 m e rinforzo dei venti da nord. Sabato variabile, ventoso e fresco. Domenica variabile con temperature sotto la media del periodo. Lunedì parzialmente soleggiato con temperature in lieve aumento.

Le previsioni sulle Dolomiti

venerdì 25. Nottetempo maltempo seguito da probabile intervallo di variabilità con schiarite e temporanea attenuazione della nuvolosità in mattinata. Al pomeriggio/sera tempo di nuovo perturbato con cielo coperto e altre precipitazioni, assieme a repentino calo termico per ingresso d’aria fredda (5/6°C in meno di 5/6 ore).

Precipitazioni. Probabilità molto alta (100%) per diffuse precipitazioni notturne, anche temporalesche. Al mattino pausa senza fenomeni, poi nuove diffuse precipitazioni fino a sera (100%). La neve scenderà dai 2700/2800 m fino sui 1500/1600 m, localmente fino sui 1400 m nelle valli dolomitiche più chiuse; 1800/1900 m sulle Prealpi. In 36 ore sono previsti cumuli medi di 30/50 mm, localmente 60/90 mm in caso di forti temporali. Gli apporti di neve fresca sui 2000/2200 m saranno di 5-10 cm, localmente fino a 15 cm, sotto tali quote gli spessori diminuiranno con l’abbassarsi dell’altitudine.

Temperature. Temperature in calo con minime osservate alla sera. Sono previste punte di 14/15°C nei fondovalle prealpini e di 9/11°C a 1000/1200 m. Su Prealpi a 1500 m min 4°C max 10°C, a 2000 m min 0°C max 8°C. Su Dolomiti a 2000 m min -1°C max 7°C, a 3000 m min -6°C max 1°C.

Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile, salvo temporanei rinforzi per raffiche temporalesche; in quota moderati/tesi da sud-sud-ovest, anche forti sulle vette più alte, a 10-20 km/h a 2000 e 35-50 km/h a 3000 m.

sabato 26. Residuo maltempo notturno con nuvolosità ancora estesa. Al mattino copertura nuvolosa spesso assai densa. Poi parziale diradamento delle nubi e qualche squarcio di sereno, più probabile ed esteso alla sera. Ambiente termico decisamente più fresco, anche freddo in quota.

Precipitazioni. Nella prima parte della notte probabilità medio-alta (50/70%) di precipitazioni sparse, nevose oltre i 1600/1800 m, localmente 1500 m nelle valli dolomitiche più chiuse; sulle Prealpi limite sui 1800/1900 m. In giornata probabilità bassa, eccetto qualche burrasca di neve mattutina sulle cime dolomitiche centro-settentrionali (10/20%) e isolati piovaschi sulle Prealpi al pomeriggio (20/30%).

Temperature. Temperature in ulteriore diminuzione rispetto a venerdì. L’ambiente sarà fresco nelle valli e farà freddo in alta quota. Su Prealpi a 1500 m min 2°C max 5°C, a 2000 m min -1°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -2°C max 2°C, a 3000 m min -8°C max -6°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli settentrionali, su alcuni settori tuttaviai potranno verificarsi improvvise raffiche di Foehn; in quota al mattino venti tesi/forti da nord, in attenuazione al pomeriggio, a 10-40 km/h a 2000 e 20-70 km/h a 3000 m.

Tendenza

domenica 27. Al mattino tratti soleggiati, più ampi sulle Dolomiti, e presenza di nuvolosità stratiforme medio-alta, più probabile sulle Prealpi. In seguito parzialmente soleggiato per presenza della nuvolosità alta e medio-alta. Verso sera intensificazione della copertura nuvolosa con rischio di due gocce su Prealpi. Temperature in ulteriore lieve calo. Venti in quota deboli/moderati da ovest nord-ovest al mattino e da sud-est dal pomeriggio; nelle valli deboli di direzione variabile.