Crisi di Governo, Consultazioni concluse. Mattarella: “Paese ha bisogno di governo in tempi brevi” (VIDEO)

Roma (Adnkronos) - “Nelle prossime ore valuterò quello che emerso da questi colloqui e prenderò le iniziative necessarie per la soluzione della crisi di governo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine delle consultazioni al Quirinale. L’ultima delegazione a incontrare il presidente della Repubblica Mattarella è stata quella del Pd. “Il Partito democratico chiede un governo di responsabilità nazionale” ha detto Zanda.

Da Forza Italia è arrivato un secco no ad un governo di larghe intese. Così M5S ha ribadito il suo no a un nuovo governo chiedendo elezioni quanto prima. Sinistra italiana ha chiesto “discontinuità, non solo rispetto a Renzi. Verdini, per Ala, si è detto disponibile sia a un Renzi-bis, che a un esecutivo di altro tipo purché si esca dall’impasse. Alfano ha rilanciato un Renzi-bis, ma si è detto possibilista anche per un governo ‘di responsabilità comune’. Il premier ha incontrato a Palazzo Chigi Padoan, Franceschini, Boschi, Calenda, Martina e la delegazione Pd che ha incontrato Mattarella.

