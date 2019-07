Primiero, guardia medica ‘fantasma’ denunciata: Apss ricorrerà in sede giudiziaria, dal primo luglio nuovo medico

“Dal primo luglio il servizio di continuità assistenziale nella sede di Tonadico è già coperto da un altro professionista, mentre il medico inadempiente ha già presentato le proprie dimissioni”. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi

Primiero (Trento) – Non tarda ad arrivare la presa di posizione dell’Apss del Trentino in seguito al secondo caso di assenteismo denunciato dai Carabinieri di Primiero al Distretto sanitario di Tonadico. In una nota alla stampa, l’Azienda provinciale informa che: “Già a partire dal marzo scorso, si è attivata nelle opportune sedi per denunciare le omissioni del medico della continuità assistenziale. In questi giorni, in seguito alla segnalazione dei Carabinieri di un’ulteriore assenza dal servizio il 14 giugno scorso, Apss ha avviato una seconda segnalazione di addebito nei confronti del medico coinvolto”.

Medico assenteista dimissionario

“Dal 1° luglio – conferma inoltre l’azienda trentina – il servizio di continuità assistenziale nella sede di Tonadico è coperto da un altro professionista e il medico inadempiente ha presentato le proprie dimissioni”.

Il secondo caso in pochi mesi

Dopo il caso del 19 marzo 2019, quando alcuni utenti avevano trovato le porte chiuse dell’ambulatorio a Tonadico, l’episodio si è ripetuto nuovamente. Il 14 giugno infatti, i militari di Primiero venivano nuovamente chiamati da alcuni utenti poiché avevano trovato le porte dell’ambulatorio chiuse e la Guardia Medica non era rintracciabile. I Carabinieri intervenuti sul posto, riscontravano ancora una volta l’assenza del sanitario, di origini straniere, che veniva nuovamente denunciato alla Procura di Trento per interruzione di pubblico servizio.