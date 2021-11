Rifiuti in Trentino e Discarica Imèr, l’Assessore provinciale Mario Tonina: “Siamo in piena emergenza, non potevamo dichiararla chiusa” (VIDEO)

In una lunga intervista al nostro giornale, l’assessore provinciale all’ambiente, Mario Tonina, riepiloga i passaggi che hanno portato alla riapertura dei siti di Monclassico e Imèr, con le ipotesi in campo per lo smaltimento di rifiuti. Spazio anche all’emergenza lupo nelle valli e alla visita della Commissione Unesco tra le Dolomiti

Trento – Conferimenti nella discarica di Imèr fino a giugno e successiva chiusura con bonifica del sito, ma anche analisi ambientali periodiche e massima attenzione al territorio di Primiero, in questi mesi. Lo garantisce l’assessore all’ambiente e vicepresidente della Provincia, Mario Tonina, con il quale abbiamo cercato di fare chiarezza su alcuni importanti passaggi legati alla riapertura della discarica di Imèr.

“Nessuno voleva fare un torto a Primiero – rassicura l’assessore – dopo le proteste legate alla riapertura del sito in località Salezzoni. Non c’è mai stato un no deciso da parte dei Comuni – spiega Tonina – perchè sapevano benissimo che quella discarica, anche se ci fosse stata una richiesta ufficiale di non riapertura, noi non potevamo dichiararla chiusa, dal momento che siamo in piena emergenza. Dobbiamo rispondere anche alla Corte dei Conti, in caso di danno erariale.

Io questo l’ho detto e ribadito, lo voglio dire chiaramente ancora una volta. Non deve essere dimenticato però – continua Tonina – che dal 2015 al 2021 chi ha dato risposte per i rifiuti di tutto il Trentino è stata la città di Trento. Oggi si chiede un ulteriorie sacrificio, ma di fatto siamo stati obbligati. Il tema che riguarda i rifiuti deve essere gestito all’interno del nostro territorio per il futuro”.

L’assessore Tonina parla infine dell’inceneritore di Bolzano, delle prossime strategie in tema di smaltimento rifiuti e dei prossimi passaggi istituzionali. Infine spazio all’emergenza lupo in Trentino, che richiede interventi urgenti e pieno sostegno agli allevatori, custodi della montagna, ma anche alla Commissone Unesco e all’importante ruolo dei rifiugisti tra le Dolomiti.

