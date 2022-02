Primiero San Martino di Castrozza in onda su Rai Radio Live con “Paese mio”: mercoledì 16 e domenica 20 febbraio

Posted on

Restyling dei Treni Alta Frequentazione: verranno dotati di monitor e telecamere interne Venezia – Cresce la dotazione tecnologica nei convogli in circolazione nella nostra regione per garantire una migliore qualità e una maggiore sicurezza dei servizi trasporto pubblico: da oggi sono in servizio nel Veneto tre TAF (Treni Alta Frequentazione) dotati di monitor, telecamere interne e del […]