Covid: in Trentino 1 decesso e 402 positivi, calano ricoveri e intensive. In Alto Adige 2 morti e 740 casi

La situazione in Regione fino a mercoledì 16 febbraio

Trento/Bolzano – Si segnala purtroppo un altro decesso per Covid-19 nei dati del bollettino di questo mercoledì 16 febbraio 2022; l’Azienda sanitaria fa sapere che si tratta di una donna ultraottantenne, vaccinata che soffriva anche di altre patologie.



Calano i nuovi contagi: sono 402, 37 positivi al molecolare (su 500 test effettuati) e 365 all’antigenico (su 3.924 test effettuati). I molecolari poi confermano 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Si riduce ancora il numero dei pazienti ricoverati, sono 115 (-12), di cui 12 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 15 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 406 unità e raggiungono quota 6.393.

Questi i dati dei nuovi casi ripartiti per fasce di età:

18 tra 0-2 anni

9 tra 3-5 anni

19 tra 6-10 anni

17 tra 11-13 anni

25 tra 14-18 anni

93 tra 19-39 anni

135 tra 40-59 anni

47 tra 60-69 anni

19 tra 70-79 anni

20 di 80 anni e oltre.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 24. Le dosi di vaccino raggiungono 1.171.137 somministrazioni, di cui 420.348 seconde dosi e 302.038 terze dosi. Oggi i guariti sono 808 in più, per un totale di 127.128 da inizio pandemia.

La situazione in Alto Adige

Il bollettino quotidiano della pandemia registra altre due vittime in Alto Adige. Si tratta, segnala l’Azienda sanitaria provinciale, di 2 uomini, uno fra i 70 ed i 79 anni, l’altro fra gli 80 e gli 89 anni.

I decessi provocati dal Covid-19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 1.391. I laboratori dell’Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno accertato altri 740 nuovi casi positivi: 82 sono stati rilevati sulla base di 711 tamponi pcr (di cui 160 nuovi test) e 658 sulla base di 6.047 test antigenici. L’incidenza settimanale scende a 1.091 (meno 49 rispetto ad ieri).

Sono in netto calo i ricoveri nei normali reparti ospedalieri in Alto Adige che nelle ultime 24 ore sono diminuite di 11 unità e ora ammontano a 89. Stabile invece i letti occupati in terapia intensiva (7). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 11.182 (1.141 in meno rispetto ad ieri), mentre quelle dichiarate guarite sono 1.917 per un totale di 171.447.