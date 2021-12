Discarica Imèr, il Comitato non partecipa all’incontro a Trento con Fugatti e sindaco Imèr, ma sollecita un confronto locale

In attesa del ritorno in valle del presidente Maurizio Fugatti, nei prossimi giorni, per parlare del Collegamento San Martino Rolle, oggi (lunedì 6 dicembre) era stato convocato un incontro a Trento tra il governatore trentino, il sindaco di Imèr, Antonio Loss e i rappresentanti del Comitato. Il gruppo ‘No discarica’ ha però “declinato l’invito”, spiegando le ragioni sui social. Si attendono ora i prossimi sviluppi

Imèr (Trento) – Il Comitato non partecipa all’incontro di Trento ma chiede in una lettera inviata in queste ore in Provincia, di programmare un confronto – come concordato nei giorni scorsi – con tutti i soggetti convolti, nei pressi della discarica in zona Salezzoni a Imèr.

“Abbiamo bisogno di rappresentarLe dal vivo, il disagio che la riapertura della discarica comporta sulle nostre vite quotidiane – spiega il Comitato nella risposta al presidente Fugatti -, per onorare gli impegni presi ma soprattuto per consentirLe di confrontarsi di persona con la dura realtà.

Riteniamo – scrive ancora sui social il gruppo ‘No discarica’ – che la buona politica debba rispettare gli impegni condivisi e sottoscritti tra le istituzioni locali e le associazioni sensibili del territorio.

Solo a questo livello si può realmente parlare di ‘dialogo in ambito istituzionale, dove i problemi vengono affrontati’ (estratto comunicato comune di Imèr del 29 novembre), al di fuori di questa posizione – conclude il Comitato ‘No discarica’ – entriamo in un “politichese” che non ci interessa”.