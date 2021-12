Associazioni e Società Sportive, contributo statale con domande entro il 10 dicembre 2021

Tutti i dettagli per richiedere il contributo a fondo perduto

NordEst – Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con il rispetto di particolari condizioni, un contributo a fondo perduto di 800 euro, col fine di assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base e di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la piattaforma https://www.sportgov.it/fondoperduto2021/it/home/ aperta fino alle ore 16:00 di venerdì 10 dicembre 2021.

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante allegando copia del documento d’identità oltre che una dichiarazione rilasciata dall’organismo sportivo nazionale a cui l’associazione o società sportiva è affiliata, attestante il numero di tesserati alla data del 15 ottobre 2021.

Possono richiedere il contributo le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che alla data del 23 maggio 2021 erano iscritte al registro del CONI/CIP ed erano affiliate a una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva Associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI/CIP, oltre che avere alla data del 15 ottobre 2021 almeno venti tesserati e almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la Associazione / Società Sportiva.

Per maggiori informazioni: https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/nuovo-avviso-per-contributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd/

In breve

Professionisti della montagna, 128 diplomati in due anni.Maestri di sci, guide alpine e accompagnatori di media montagna. Sono 128 i nuovi professionisti che negli ultimi due anni hanno conquistato il diploma per esercitare le professioni grazie alle quali cittadini ed ospiti hanno la possibilità di vivere la montagna in assoluta pienezza. Ecco l’elenco dei diplomati:

2020 – Marco Bernardi, Stefano Bianchi, Emanuele Dellai, Adriano Rossato (Guida alpina – maestro d’alpinismo); Diego Dellai, Davide Galizzi (Aspirante guida); Martina Adami, Anna Ballardini, Valentina Dal Pont, Nicola Felicetti, Ilaria Stefani (Accompagnatore di media montagna).

2021 – Tommaso Cappelletto (Guida alpina – maestro d’alpinismo); Lorenzo Gadda, Matteo Valentino Loss, Davide Sassudelli e Luca Spanevello (Aspirante guida); Marianna Brunialti, Carlo Claus, Filippo Delpero, Martina Longobardi, Lorenzo Mantovani, Alessio Pedrinolla, Ludovica Raia, Stefano Schiroli, Greta Stagnoli, Cristiana Valenti, Anna Zeni (Maestro di sci); Cecilia Bezzi, Simone Caser, Cristian Cornella, Davide Donati, Omar Faggioni, Gloria Gelmi, Camilla Ianes, Andrea Malfer, Michele Miori, Leonardo Pianesi, Luca Ravelli, Greta Rech, Ivan Sartori (Maestro di snowboard); Marco Alban, Ermanno Baldessari, Martina Betta, Gaia Bordiga, Maurizio Cetto, Serena Cherubini, Anna Cunaccia, Susanna Datres, Stefania Felicetti, Alessia Ghezzi, Myriam Kaisermann, Lucia Libardi, Marika Morelli, Leonardo Mosca, Luca Pellegrini, Giulia Verones, Celeste Zanella (Accompagnatori di media montagna).

