Trento, Diga sul Vanoi, verso il via libera alla mozione del consigliere Manica che stoppa ogni progettualità

Trento – Esaurito il question time (in basso ndr), il Consiglio provinciale ha proseguito l’esame dell’ordine del giorno che prevede ora una serie di nomine e designazioni. Su proposta delle minoranze, con 15 voti (18 schede bianche), è stata indicata Cristina Camanini quale componente del Collegio dei revisori dei conti di Cassa provinciale antincendi. Una scelta, ha chiarito il Capogruppo di Campobase, nonché Garante delle Minoranze Francesco Valduga, motivata dalla continuità con l’incarico che già sta svolgendo.

Sospesa la nomina del componente del Comitato per la ricerca e l’innovazione di cui al punto 3, in quota Minoranze, per l’esigenza rappresentata da Valduga “di un ulteriore approfondimento”, Stefania Segnana (15 voti) e Paolo Zanella (13 voti), sono stati indicati rispettivamente per la Maggioranza e per la Minoranza, a componenti supplenti del Comitato provinciale sulla condizione abitativa. A seguire, in assenza di proposte, sono state rinviate le nomine più “attese”, quelle relative ai componenti nella Commissione dei 12, del Difensore civico, del Garante dei diritti dei detenuti e del Garante dei minori ed infine del Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni (Corecom). Il Consiglio è quindi passato all’esame delle proposte di mozione.

Consigliere Manica (Pd): la Pat dica no alla diga sul Vanoi

Il tema della mozione del consigliere Manica (che sarà approvato nella forma emendata concordata con l’assessora Zanotelli), è quello della diga del Vanoi. Un progetto a cavallo tra i due territori trentino e veneto, che ha quasi 100 anni di storia e che viene ora ripreso con determinazione dalla regione Veneto a scopi irrigui (parliamo di un bacino da 3 milioni di metri cubi di acqua) ha chiarito il consigliere pd. Appare incomprensibile come il Veneto possa sostenere una progettazione di questo tipo senza una interlocuzione anche informale con la Provincia, ha aggiunto. La mozione ha l’obiettivo di impegnare la Giunta a comunicare in modo formale alla Regione Veneto la propria contrarietà al progetto di uno sbarramento sul torrente Vanoi e di assumere, anche in ambito giudiziario, le iniziative necessarie a difendere questa contrarietà a salvaguardia del territorio trentino. La Giunta si è già espressa con decisione in tal senso, ha riconosciuto il consigliere, ma a me preme che ci sia anche la posizione chiara del Consiglio provinciale.

Michele Malfer (Campobase) ha sostenuto senza esitazione il documento che riguarda un tema di vitale importanza e con ricadute di carattere ambientale, economiche ed istituzionali. L’opera, ha chiarito, produrrebbe un enorme debito ecologico per i nostri figli a causa dell’impatto ecologico che minaccerebbe l’equilibrio del territorio. Tutti i progetti sono stati bocciati dal 1922 ad oggi, per i gravissimi rischi idrogeologici che comporterebbero. I nostri vicini, anziché pensare di ricorrere ad un’opera di tale impatto per risolvere i loro problemi di carenza idrica, dovrebbero lavorare sugli sprechi di acqua e sui sistemi di irrigazione, valutando anche alternative moderne che non necessitano di grandi infrastrutture. La vera programmazione sta in soluzioni che coniugano progresso e conservazione e la proposta individuata dal Veneto non va certo in questa direzione. Compito di noi amministratori è assumersi un impegno verso la sostenibilità e il benessere della nostra comunità, per il bene futuro delle nostre generazioni, ha concluso.

Di simile avviso Antonella Brunet (Noi Trentino per Fugatti Presidente) che ha detto di essere particolarmente sensibile a questa tematica: comprendo le problematiche del Veneto, ha detto, ma la diga del Vanoi non è certo la soluzione, anzi è un progetto assolutamente insostenibile. L’emedamento dell’assessora rafforza ulteriormente il dispositivo della mozione e lo voterò con convinzione, ha concluso.

Paola Demagri (Casa autonomia) ha riportato la sensibilità trasferita dalla popolazione sul tema, che ci impone severità e un contrasto senza esitazione a questa mega struttura, ha detto. Se necessario, ha aggiunto, rappresentando al Veneto la nostra disponibilità a mettere a disposizione il nostro know how per contrastare il suo problema.

L’assessora Giulia Zanotelli ha confermato la posizione della Giunta di netto contrasto all’ipotesi di realizzazione del bacino del Vanoi, chiarendo le motivazioni anche tecniche da tempo rappresentate dalla Provincia rispetto al progetto. Abbiamo avuto un diniego alla richiesta di accesso agli atti e anche al ricorso, ha raccontato. Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, ha aggiunto rappresentando la disponibilità a mettere in campo la progettualità degli istituti di ricerca trentini rispetto ad impianti di efficientamento nell’utilizzo dell’acqua a beneficio dei vicini veneti.

