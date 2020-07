Deposito agricolo distrutto dalle fiamme nella notte a Tonadico: indagini in corso sull’origine del rogo

Si tratta di un magazzino agricolo nella campagna del paese, di proprietà del comandante della Polizia locale di Primiero, Vanni Iagher. Danni ingenti

Tonadico (Trento) – L’incendio, ha completamente distrutto un deposito agricolo nella zona della campagna di Tonadico, alle porte del paese, nel comune di Primiero San Martino di Castrozza. E’ stata una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco del Corpo di Primiero, guidati dal comandante Mauro Gobber. Poco prima delle 24.30 è scattato l’allarme – dato da un passante – per un rogo che stava divorando il deposito situato proprio a bordo strada. Fiamme alte e struttura completamente avvolta dal fuoco.

Sul posto si sono recati immediatamente una ventina di vigili del corpo di Primiero, che hanno lavorato fino alle 6 del mattino per domare l’incendio e bonificare successivamente l’intera area.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Canal San Bovo, per risalire alle cause del rogo. Non si esclude l’origine dolosa.

Nel deposito di proprietà di Vanni Iagher, comandante della Polizia locale di Primiero, erano presenti oltre ad un trattore – completamente distrutto – anche molti altri attrezzi agricoli. Ingenti i danni complessivi alla struttura e ai mezzi distrutti dal fuoco.

Notizia in aggiornamento