Precipita con il parapendio nel lago d’Idro, salvato dai vigili del fuoco. Tragico malore sulla Marzola: muore 75enne

Vigili del fuoco volontari di Bondone in azione nel pomeriggio del 6 gennaio nel lago d’Idro per recuperare un pilota di parapendio. Soccorsi anche sulla Marzola

Trento – Il pilota è precipitato – forse per una manovra sbagliata o un problema alla vela – nelle acque del lago sotto gli occhi della moglie che era a riva. La donna si è subito tuffata per soccorrere il marito mentre altri passanti hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti in breve tempo con il gommone. Principio di ipotermia per i due, trasferiti in ambulanza all’ospedale di Tione.

Soccorsi sulla Marzola

Un 75enne di Pergine ha perso la vita nel primo pomeriggio del 6 gennaio sul sentiero 411 che dalla Croce del Chegul porta in Cima Marzola. A stroncarlo un infarto: il 75enne si trovava da solo a quota 1471 metri, nei pressi del Doss dei Corvi. La richiesta di aiuto 112 è arrivata intorno alle 12.50 da parte di altri escursionisti impegnati lungo il sentiero. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area Operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, mentre il personale della stazione Trento – Monte Bondone si metteva a disposizione. L’equipe medica, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

In breve

Cordoglio a Levico Terme per la scomparsa di Loredana Fontana, 70 anni, ex sindaca della città termale. Fontana era un’insegnante: è stata prima cittadina dal 1995 al 2000. Si è spenta per una malattia giovedì 5 gennaio. Il funerale laico è fissato per domenica 8 gennaio alle 14:30 nella palestra delle scuole medie.