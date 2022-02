Dal primo marzo si torna a viaggiare: stop quarantena da Paesi extra Ue

Nuova ordinanza del ministro Speranza

NordEst (Adnkronos) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede “a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo“.

Dall’Europa inoltre è arrivata la nuova raccomandazione del Consiglio Europeo sui viaggi verso la UE, che prevede il superamento del sistema delle liste dei paesi di provenienza e il nuovo focus sullo status del viaggiatore: il turista vaccinato o guarito dovrebbe quindi poter accedere al territorio europeo senza quarantene o divieti.

Si torna così a viaggiare quasi ovunque, dovendo ora solo preoccuparsi delle eventuali restrizioni all’ingresso del paese che abbiamo scelto di visitare. Alcuni, come il Giappone, continuano a rimanere chiusi al turismo, ma sempre di più sono quelli che riaprono in queste settimane, anche quelli come l’Australia che sono rimasti blindatissimi per due anni.