Covid in Trentino Alto Adige: 1 decesso e 279 casi a Trento, 2 vittime e 561 contagi a Bolzano

La situazione covid aggiornata a sabato 26 febbraio

Trento/Bolzano – Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo un decesso avvenuto in ospedale dovuto al Covid-19 in Trentino. Si tratta di una donna di circa novant’anni non vaccinata, affetta da altre patologie.



Sul fronte dei nuovi contagi si attestano 7 casi positivi al molecolare (su 212 test effettuati) e 272 all’antigenico (su 3.642 test effettuati). I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Calano le ospedalizzazioni, nella giornata di ieri è avvenuto solo 1 nuovo ricovero e sono state registrate 9 dimissioni. I pazienti attualmente ricoverati sono 62, di cui 6 in rianimazione. I vaccini somministrati sono 1.183.566, di cui 423.426 seconde dosi e 310.895 terze dosi. E a proposito di vaccinazioni, l’Azienda sanitaria fa sapere che domani, domenica 27 febbraio, l’Hub vaccinale Trento Sud di San Vincenzo è chiuso.

Questi i nuovi casi odierni ripartiti per fasce di età:

11 tra 0-2 anni

11 tra 3-5 anni

14 tra 6-10 anni

10 tra 11-13 anni

17 tra 14-18 anni

77 tra 19-39 anni

82 tra 40-59 anni

31 tra 60-69 anni

16 tra 70-79 anni

10 di 80 e più anni.

Le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17. I casi attivi nella nostra provincia sono scesi a 3.934, con 178 unità in meno. I guariti sono 459 in più, per un totale di 133.173 da inizio pandemia.

La situazione in Alto Adige

Dopo la giornata senza vittime di ieri, il Covid fa altri due morti in Alto Adige: sono un uomo over 70 e una donna ultranovantenne.

Il bollettino di oggi (26 febbraio) dell’Azienda sanitaria registra nelle ultime 24 ore 561 nuovi contagi. Ancora in lieve calo i ricoveri: 72 nei reparti (-4) e 3 in terapia intensiva. Scendono anche le persone in quarantena: sono poco più di 7300.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (25 febbraio ): 539

Nuovi casi testati positivi da PCR: 43

Test antigenici eseguiti ieri: 5.786

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 518

Dati casi positivi del (25.02.) per fascia d’età:

0-9: 104 = 19%

10-19: 94 = 17%

20-29: 65 = 12%

30-39: 82 = 15%

40-49: 86 = 15%

50-59: 63 = 11%

60-69: 35 = 6%

70-79: 21 = 4%

80-89: 10 = 2%

90-99: 1 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 561 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 72

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 89 (agg. al 21.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 10

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 3

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.413 (+2: 1M 70-79, 1F 90+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 7.305

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 288.931

Guariti totali: 181.021 (+991).