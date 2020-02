Croce Rossa, rinnovati i consigli dei Comitati territoriali:  Tiziano Gobber nuovo presidente a Trento

Posted on

Posticipati i termini per la variazione di bilancio e il bilancio di previsione Trento – Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha partecipato ai lavori del Consiglio delle autonomie locali impegnato nell’esame dell’integrazione del Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018. Lo ha introdotto ai lavori il Presidente del […]