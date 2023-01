‘CraspaNight’, sabato 28 gennaio 2023 dalle 18 a Prade nel Vanoi

Una bella serata, in gruppo, con le tradizionali craspe o ciaspole, alla scoperta di sentieri facili e boschi (in piena sicurezza). Partenza dalla piazza di Prade e gran finale con ‘pizza party’ per i partecipanti

Prade (Trento) – L’escursione in gruppo, prevede il ritrovo in piazza Prade alle ore 18.00 e partenza alle ore 18.30 per poi proseguire verso le località Bosi, Rore, Col Camin, Pra Marignon, Cicona in uno stimolante percorso di circa 4 Km con le craspe e racchette oppure con calzature adatte, circondati dalla bellezza ed integrità della natura del paesaggio del Vanoi. I partecipanti dovranno portare oltre alle craspe, anche il frontalino luminoso o una pila.

Le iscrizioni prevedono un contributo di euro 15,00 a persona che comprende una tappa golosa a Cicona e il Party Pizza finale a Prade al Bar Pizzeria alla Piazza da Teresa, dove si ritornerà a conclusione dell’escursione notturna. Finale in allegria… tutto da scoprire.

Organizza Pro Loco Prade Cicona e Zortea – Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 351 8654957