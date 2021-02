Covid: zero decessi in Trentino, 35 ricoveri in rianimazione. In Alto Adige nuovi assembramenti

La situazione aggiornata in regione

Trento/Bolzano – Nessun decesso per Covid in Trentino. Negli ospedali aumentano di 2 i ricoverati, che al momento sono 215, con 35 pazienti che si trovano in rianimazione.

Si sono contate 4 dimissioni, mentre i nuovi ricoveri sono stati 6. Regime ridotto, come accade quasi sempre di domenica, per le analisi dei tamponi: ieri il laboratorio di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento ne ha gestiti 326, rilevando 33 nuovi positivi, mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 382, con 20 positivi. Dai molecolari – precisa la Provincia di Trento – arriva anche la conferma della positività di 8 persone il cui contagio era stato intercettato nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 19 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici sono 31. I nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolastica sono 5 e fra lo anche un piccolo con meno di 2 anni. Le classi in quarantena ieri erano salite a 35. Le infezioni fra gli ultra settantenni salgono di altri 15 casi. Le vaccinazioni somministrate sono 20.351 (compresi 6.530 richiami). Le dosi riservate agli ospiti delle residenze per anziani sono finora 5.425.

La situazione a Bolzano

Il Covid-19 ha provocato altre due vittime in Alto Adige. I decessi complessivi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono ora 875. Nelle ultime 24 ore, riferisce l’Azienda sanitaria provinciale, sono stati accertati 316 nuovi casi positivi: 214 rilevati sulla base di 2.475 tamponi pcr, di cui 1.144 nuovi test, e 102 con 842 test antigenici.

In aumento i ricoveri: 34 in terapia intensiva (2 in più rispetto adi ieri) e 233 nei normali reparti ospedalieri (10 in più). I pazienti covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 157, mentre 16 (2 in più) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 13.458. I guariti accertati con test pcr sono 23.846 (140 in più). A questi si aggiungono 1.600 persone (una in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Infine, le persone guarite per indagine epidemiologica sono 9.057.

In breve

Circa duecento giovani accalcati in un locale che, in tempi normali, potrebbe contenerne solo 80, senza il minimo rispetto di distanze di sicurezza o norme di protezione individuale: è la scena che si sono trovati davanti i carabinieri di Ortisei. Per identificare tutti gli avventori, sono state necessarie diverse ore. Dei giovani presenti, tutti poco più che ventenni, 155 saranno sanzionati per aver trasgredito le norme anti-Covid, mentre due saranno denunciati anche per aver rifiutato di fornire le proprie generalità, tre sanzionati per ubriachezza in pubblico ed uno per aver opposto resistenza durante il controllo. Sono stati trovati anche undici grammi di marijuana abbandonati nel locale per sfuggire all’ispezione dei militari dell’Arma. Il titolare del locale, la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità amministrative, è già stato sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.