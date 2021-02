Covid, Gimbe: Alto Adige resta top per casi e vaccinati, tre decessi e 355 positivi

Secondo gli ultimi dati Gimbe, la Provincia autonoma di Bolzano, anche questa settimana, si conferma in testa sia per i casi Covid, sia per gli over 80 già vaccinati. L’andamento epidemiologico è comunque in leggero miglioramento

Bolzano – In Alto Adige attualmente si registrano 1.334 casi positivi su 100 mila abitanti (1.492 la scorsa settimana), il valore più alto in Italia. Nettamente più basso, ma in peggioramento il valore in Trentino (549 contro 498 la scorsa settimana). In Alto Adige l’incremento è del 6,1% (9%) e in Trentino del 5,6% (4,8%).

Le persone testate per 100 mila abitanti in Alto Adige sono 697 (781) e in Trentino 426 (375). Restano alti i numeri dei pazienti Covid in Alto Adige con il 47% (46%) di letti in area medica e 33% (39%) in terapia intensiva (in Trentino 30% (29%) e 36% (30%)).

Con il 4,17% (4,15%) la Provincia di Bolzano è alla gran lunga il territorio con il più alto numero persone che hanno già completato il ciclo vaccinale. La Provincia di Trento con il 2,46% è comunque oltre la media nazionale (2,25%). Con il 26,5% l’Alto Adige guida anche la classifica degli over 80 che hanno concluso il ciclo di vaccinazioni anti-Covid. Il Trentino è in seconda posizione con il 7%.

Il bollettino covid

Tre decessi e 355 nuovi casi: sono questi i dati dell’ultimo bollettino covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno analizzato 2375 tamponi pcr, individuando 196 casi positivi.

Dei 15.402 test antigenici analizzati ieri sono risultati positivi 159. Nei normali reparti ospedalieri attualmente si trovano 225 pazienti, nelle cliniche private 162 e in terapia intensiva 41. Altri tre altoatesini sono ricoverati in terapia intensiva in Austria. Infine, 11066 persone sono in quarantena.

I numeri in breve

Tamponi molecolari

Tamponi effettuati ieri (24 febbraio): 2.375

Nuovi casi testati positivi da PCR: 196

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 42.328

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 485.638

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 195.490 (+443)

Test antigenici

Numero complessivo test antigenici: 772.812

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 22.129

Test antigenici eseguiti ieri: 15.402

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 159

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 225

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA): 162

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 76 (76 a Colle Isarco e 0 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 41 (di cui 34 classificati ICU-Covid, inoltre 3 pazienti Covid-19 ricoverati in reparto di terapia intensiva all’estero)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.015 (+3)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 11.066

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 110.010

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 121.076

Persone guarite: Persone guarite da PCR 29.723 (+390). A queste si aggiungono 1.676 (+4) persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test; inoltre persone guarite per indagine epidemiologica: 12.343 (+0)

Collaboratori/collaboratrici dell’Azienda sanitaria positivi al test: 1.846, di questi 1.408 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 53, di questi 40 guariti (al 10.02.2021)