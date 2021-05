Covid, terzo giorno senza decessi in Alto Adige

Sono, invece, 76 i nuovi casi positivi accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24: 56 sono stati rilevati sulla base di 747 tamponi pcr (174 dei quali nuovi test, mentre 20 sono stati rilevati sulla base di 6.426 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 47: di questi, 7 (uno in più rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva, 23 (2 in meno) nei normali reparti ospedalieri e 18 nelle cliniche private. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.186, mentre i nuovi guariti sono 104.