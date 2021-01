Covid, sette decessi e 566 nuovi casi in Alto Adige

Posted on

In piena notte intervento dei Vigili del fuoco in via Malvasia a Trento per una frana su alcune case Trento – L’allarme è scattato verso le 2 di notte. Una frana provocata dalle intense piogge ha minacciato un’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stata necessaria alcuna evacuazione. Al lavoro i vigili del fuoco […]