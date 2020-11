Pordenone, Femminicidio a Roveredo in Piano: avvocatessa rinuncia alla difesa

Posted on

Martedì notte, personale del Polizia di Stato in servizio di volante, è intervenuto in Via Garibaldi a Belluno, in quanto era stata segnalata una persona molesta e violenta in strada. Un soggetto, M.E., di anni 28, dopo aver ingiuriato due persone che stavano conversando, ha infranto con una gomitata il lunotto posteriore di un’autovettura […]