Covid: ok dal Cdm al decreto, stop agli spostamenti fino al 27 marzo

Posted on

‘C’e’ una forte tensione in Nigeria, si respira nell’aria. Forse si arrivera’ a uno scontro’. Lo teme il premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka, che lo ha spiegato nel corso della conferenza stampa in occasione dell’inaugurazione del XVIII Festival Dedica a Pordenone. Soyinka non affronta direttamente il caso della morte dell’italiano Franco […]