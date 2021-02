Covid, iniziati controlli alle uscite di Merano

A causa della variante sudafricana, anche in altri Comuni

Bolzano – A causa della presenza della variante sudafricana è scattato l’obbligo di test antigenico negativo, non più vecchio di 72 ore, per entrare e uscire da Merano. Le forze dell’ordine hanno istituito posti di blocco.

Lo stesso vale per alcuni Comuni minori del Burgraviato. A Merano, che conta 40.000 abitanti e oltre 4.000 pendolari in entrambe le direzioni, sono state allestite stazioni di test. Anche negli altri comuni sarà possibile sottoporsi a tampone rapido.

Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha firmato l’ultima ordinanza (Nr. 9/2021) che estende le misure di prevenzione relative all’emergenza epidemiologica da Covid 19 ai nuovi Comuni in cui la variante è stata rilevata. Le nuove misure sono dunque in vigore – oltre che nei Comuni di Merano, San Pancrazio, Rifiano e Moso in Passiria – anche a Malles Venosta, Lana e tutti i Comuni della val Passiria (San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria).