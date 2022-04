Covid, nessun decesso in Trentino Alto Adige: a Trento 536 positivi, a Bolzano 847 casi

Continua a calare l’incidenza settimnanale per 100.000 abitanti che ora è di 694 (meno 38 rispetto ad ieri), mente aumentano gli attualmente positivi che sono 6.222 (510 in più). Diminuiscono sensibilmente i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 50, undici in meno rispetto ad ieri.

Sono sempre 4, invece, i pazienti assistiti in terapia intensiva e 31 (uno in meno rispetto ad una settimana fa) quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.309 (429 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 337 per un totale di 192.928.